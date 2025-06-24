شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5509 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

اسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 21: 4820 جنيهًا

عيار 18: 4131 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا

مراقبون للسوق يرون أن المشهد لا يزال ضبابيًا، مع بقاء الذهب في مركز الاهتمام كأداة للتحوط، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، وتراجع شهية المخاطرة فى البورصات العالمية.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادى والتضخم..

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.