شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار الأثنين 23-6-2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 23-6-2025 أمام الجنيه المصري 50.62 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري، وفقا لآخر تحديث مسجل بالبنوك المصرية.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين فى الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.



وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 50.63 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع وفى بنك مصر الى 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.63 جنيه للشراء 50.73 جنيه البيع وفى البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.63 جنيه للشراء 50.73 جنيه البيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.