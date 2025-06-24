شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 23-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 23-6-2025.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وبريميم هيلثكير جروب، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوبوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ومطاحن مصر العليا.

البورصة تربح 41 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.233 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.49%، والعرب على 6.04%، واستحوذت المؤسسات على 38.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 177.6 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، 24 مليون جنيه، 118.6 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 966.1 ألف جنيه، 333.1 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 31418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 39171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 14110 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 9294 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3281 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 12154 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة.

وصعدت أسهم 159 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- يو للتمويل الاستهلاكي بسعر إغلاق 7.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 852.38%.

- وثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 4.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 449.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.99%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 22.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.49%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 61.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.61%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 32.900 بنسبة تراجع بلغت 6.05%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 221.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.29%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 133 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 4.30%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 25.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.29%.