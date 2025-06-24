شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4820 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين فى مصر.



أسعار الذهب فى مصر اليوم



عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 21: 4820 جنيهًا

عيار 18: 4131 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً..



وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.