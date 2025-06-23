شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديدة، وذلك وفقًا لمتطلبات لائحة النظام الأساسي لللاتحاد الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 127 ) لسنة 2025 والمنشورة فى الوقائع المصرية فى عددها الصادر بتاريخ 12 يونبة 2025 ، وأوضح الاتحاد فى بيان أن العملية الانتخابية ستتم وفقاً لجدول زمني محدد بمنتهى الشفافية واتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ويتضمن هذا الجدول جميع المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية بدءًا من تقديم طلبات الترشح و مرورًا بمرحلة الفحص والتظلمات، ووصولاً إلى إعلان النتائج النهائية .

وتتمثل مراحل العملية الانتخابية في التالى:



• مخاطبة الشركات الأعضاء لفتح باب الترشح خلال يومي 22 و23 يونيو 2025.

• استلام طلبات الترشح اعتبارًا من الساعة الثانية عشر ظهرً يوم الاثنين الموافق 23 يونيو وحتى الساعة الثانية عشر ظهرً يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

• فحص طلبات الترشح من قبل اللجنة المختصة، والتي تبدأ أعمالها يوم الاربعاء الموافق 9 يوليو 2025، حيث تقوم بفتح الأظرف وتحديد القائمة النهائية للمرشحين المستوفين للشروط، بحضور ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

• إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 12 يوليو 2025.

• يكون التظلم من قرارات الاستبعاد متاحاً للمرشحين المستبعدين خلال الخمسة أيام عمل التالية لإعلان أياً منهم بقرار الاستبعاد، وتصدر لجنة التظلمات قراراتها خلال مدة لاتتجاوز خمسة أيام عمل التالية لتشكيلها، وتُشكل لجنة التظلمات بقرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

• ويوجه رئيس الاتحاد الدعوة لاجتماع الجمعية العامة خلال الخمسة أيام عمل التالية لإعلان كشوف المرشحين الذين تم قبول ترشحهم.

ويُؤكد الاتحاد على أن الجدول الزمني المُعتمد قد يخضع للتعديل في حالة تقديم تظلمات، وذلك بناءً على توقيت صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيل لجنة التظلمات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الاتحاد على ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية في كافة عملياته الإدارية والتنظيمية..