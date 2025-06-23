شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 23 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4131 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 21: 4820 جنيهًا

عيار 18: 4131 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38,560 جنيها

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع اتجاه المستثمرين نحو الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية استراتيجية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتركز أنظار الأسواق حاليًا على كيفية رد طهران على هذه التطورات، وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليُسجّل 3,354.03 دولارًا للأونصة، وفقا لما نشره موقع investing

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.