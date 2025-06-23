شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 23-6-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 23-6-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية ، حيث سجل بالبنك المركزي المصري عند 50.62 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

و استقرسعر الدولار اليوم الاثنين ،بالبنك الأهلى عند 50.63 جنيه للشراء و 50.76 جنيه للبيع و فى بنك مصر الى 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.63 جنيه للشراء 50.73 جنيه البيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.63 جنيه للشراء 50.73 جنيه البيع .

و سجلسعر الدولار بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.