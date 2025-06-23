شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 23-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 23-6-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.233 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وبريميم هيلثكير جروب، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوبوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ومطاحن مصر العليا.

البورصة تربح 41 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.233 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.49%، والعرب على 6.04%، واستحوذت المؤسسات على 38.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 177.6 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، 24 مليون جنيه، 118.6 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 966.1 ألف جنيه، 333.1 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 31418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 39171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 14110 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 9294 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3281 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 12154 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة.

وصعدت أسهم 159 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 1902 سهم، 20 سهم، 834.7 ألف سهم، 100 ألف سهم، 37.8 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 283 سهمًا، 64.2 ألف سهم، 1 سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات بنك قطر الوطني، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1000 سهم، 18.2 ألف سهم، 9 آلاف سهم، 122.4 ألف سهم، 20 ألف سهم، 100 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ورواد السياحة-الرواد عدد 150 ألف سهم، 9300 سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، عن شراء المساهم أشرف طلعت محمد الشبراوي عدد 5.32 مليون سهم بسعر 0.611 جنيه بقيمة إجمالية 3.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.125%، إلى 5.137%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، عن شراء المساهم المتوكل على الله جمعة محمد عدد 70 ألف سهم بسعر 4.4871 جنيه بقيمة إجمالية 314.1 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.96%، إلى 10.025%، ونفذت الصفقة من خلال شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2025، ففي قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، حققت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إيرادات نشاط بلغت 376.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 701.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عا 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 64.6 مليون جنيه مقارنة 61 مليون جنيه.

وفي نفس القطاع، حققت شركة بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، إيرادات نشاط بلغت صفر خلال عام 2024 مقابل 8.6 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 524.2 ألف جنيه مقارنة مع خسائر 152.4 ألف جنيه.

جي بي أوتو

أعلنت شركة جي بي أوتو، عن إطلاق النسخة المجمعة محليًا من سيارة CS55+، أول طراز يتم تجميعه محليًا من العلامة الصينية في السوق المصري.