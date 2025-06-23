شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 4820 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب الحذر لدى المستهلكين والمستثمرين وتوقعات بتراجع سعر الذهب في مصر استجابة للهبوط العالمي للأونصة.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي:

عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 21: 4820 جنيهًا

عيار 18: 4131 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا



الاستقرار في السوق المحلية تزامن مع هبوط ملموس في سعر الأونصة عالميًا إلى 3360 دولارات، بنسبة تراجع بلغت 0.33%.

مراقبون للسوق يرون أن المشهد لا يزال ضبابيًا، مع بقاء الذهب في مركز الاهتمام كأداة للتحوط، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، وتراجع شهية المخاطرة في البورصات العالمية.



