شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 4820 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب اسلام سعيدالإثنين، 23 يونيو 2025 05:00 م
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب الحذر لدى المستهلكين والمستثمرين وتوقعات بتراجع سعر الذهب في مصر استجابة للهبوط العالمي للأونصة.وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي:
عيار 24: 5509 جنيهات
عيار 21: 4820 جنيهًا
عيار 18: 4131 جنيهًا
الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا
الاستقرار في السوق المحلية تزامن مع هبوط ملموس في سعر الأونصة عالميًا إلى 3360 دولارات، بنسبة تراجع بلغت 0.33%.
مراقبون للسوق يرون أن المشهد لا يزال ضبابيًا، مع بقاء الذهب في مركز الاهتمام كأداة للتحوط، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، وتراجع شهية المخاطرة في البورصات العالمية.
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