شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الأهلية المتحدة للأساسات بقيمة 21 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الأهلية المتحدة للأساسات، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 50 ألف سهم بقيمة 21 مليون جنيه، وصفقة على شركة رواج للمشروعات العقارية والتجارية-أسهم عادية بحجم تداول 49.75 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة بروق للتطوير العقاري بحجم تداول 337.5 ألف سهم بقيمة 8.4 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 50.3 مليون سهم بقيمة 48.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 37 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.233 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.49%، والعرب على 6.04%، واستحوذت المؤسسات على 38.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 177.6 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، 24 مليون جنيه، 118.6 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 966.1 ألف جنيه، 333.1 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 31418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 39171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 14110 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 9294 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3281 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 12154 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة.