شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء هبوط "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.3%، 4.2%، على التوالي، وصعدت قطاعات السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.6%، 2.4%، 2.3%، 2.2%، 2.1%، على الترتيب.

وقفز قطاعا العقارات، والتجارة والموزعون بنسبة 1.2%، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، ونما قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، ثم قطاعا الموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.3%، فيما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.233 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.49%، والعرب على 6.04%، واستحوذت المؤسسات على 38.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 177.6 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، 24 مليون جنيه، 118.6 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 966.1 ألف جنيه، 333.1 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 31418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 39171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 14110 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 9294 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3281 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 12154 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة.