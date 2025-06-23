الجريدة الرسمية تنشر قرار العمل بوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج

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نشرت الجريدة الرسمية قرار العمل بوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج في العدد 134 بتاريخ 19 يونيو 2025، وجاء في المادة الأولى من القرار، يعتمد نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج المرافقة لهذا القرار، على أن تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إداراتها وفقا لنظامها الأساسي،

وبحسب المادة الثانية من القرار، يلغى العمل بقرار رئيس الهيئة رقم 1661 لسنة 2021 المشار إليه بعاليه وكذا أي قرار يخالف ذلك، وذكرت المادة الثالثة من القرار، انه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام به ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2025.

ومن جانبه اكد محمد زهران المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين على المصريين بالخارج أنه تم رفع مبلغ التأمين بوثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج إلى 250 ألف جنيه اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، وذلك مقابل 100 ألف جنيه حاليًا، خاصة بعد انخفاض قيمة العملة المصرية اما العملات الأخرى، وأصبحت 100 الف جنيه لا تغطى تكاليف نقل الجثمان ، وقمنا بعمل عملنا دراسة اكتوارية لرفع التغطية للقيمة الجديدة ، وبدا التفكير في هذه الوثيقة، بعد تحركات من جهات الدولة المعنية ، والتي وجهت بضرورة دعم المواطن المصرى في الخارج في حالة تعرضه لأى مخاطر، وعليه تم عمل بروتوكول تعاون بين المجمعة ووزارة الهجرة ، لعمل وثيقة الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج ، وتشمل نقل الجثامين والعجز الكلى بنفس القيمة له او للورثة ، وفى حالة دفن المتوفى بنفس الدولة يتم صرف القيمة للورثة لدعمهم بعد فقدان عائلهم الوحيد ، ونجهز حاليا النظام الألى والربط مع الإدارة العامة لتصاريح العمل لينتفع المواطن بالمزايا الجديدة، ولا تتعدى تكلفة الوثيقة الـ 300 جنيه .

العاملين في الخارج ، مجمعة السفر ، نقل الجثامين.



قرار العمل بوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج (1)



قرار العمل بوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج (2)



قرار العمل بوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج (3)



قرار العمل بوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج (4)



قرار العمل بوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج (5)



قرار العمل بوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج (6)



قرار العمل بوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج (7)



قرار العمل بوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج (8)



قرار العمل بوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج (9)



قرار العمل بوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج (10)



قرار العمل بوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج (11)