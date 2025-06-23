شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 23-6-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 23-6-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري عند 50.62 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين ،بالبنك الأهلى 50.63 جنيه للشراء و 50.76 جنيه للبيع و فى بنك مصر الى 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.63 جنيه للشراء 50.73 جنيه البيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.63 جنيه للشراء 50.73 جنيه البيع.

و سجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.