شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض جديد بقيمة 240 ألف جنيه بأسعار هيونداى Staria 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة جي بي أوتو غبور وكيل العلامة الكورية في مصر عن أحدث موديلاته وهي السيارة "هيونداي STARIA 2025" بتصميمها الجريء والمستقبلي، وهي مزودة بتقنيات مبتكرة، ومن خلال احدث قائمة سعرية لهيوانداي مصر تأتي السيارة بسعر رسمي 3.550.000 جنيه بدلًا 3.790.000 جنيه .

وعن أبرز مواصفات السيارة العائلية "هيونداى Staria 2025" فهي تأتي بناقل الحركة أوتوماتيك وآخر مانيوال، والسيارة عبارة عن شاحنة صغيرة ومينى فان (الاقتصاد فى استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم، 8.9 إلى 10.5 وقوة المحرك (حصان) 177 إلى 272 hp نوع الوقود وتعمل بموتور بنزين وديزل، (السرعة القصوى (كم / ساعة، 185 إلى 210 km/h997/1.990 lwh.

وجاء محرك هيونداى Staria الديزل سعة 2200 سى سي، بشاحن توربيني، ومتصل بناقل حركة يدوى 6 سرعات، مع خزان للوقود سعة 75 لترا.