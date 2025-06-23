شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ36.325 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا نسبيا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر41.500 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.500 ريال

- عيار 22 سجل 38.050 ريال

- عيار 21 سجل 36.325 ريال

- عيار 18 سجل 31.125 ريال

- عيار 14 سجل 24.200 ريال

- عيار 12 سجل 20.750 ريال

- الاونصة 1290.875 ريال

- الجنيه الذهب 290.525 ريال

- الأونصة بالدولار 3354.35 دولار



وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع اتجاه المستثمرين نحو الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية استراتيجية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتركز أنظار الأسواق حاليًا على كيفية رد طهران على هذه التطورات، وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليُسجّل 3,354.03 دولارًا للأونصة، وفقا لما نشره موقع investing

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.



