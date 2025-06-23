الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 23 -6-2025.. آخر تحديث

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سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 23 -6-2025.. آخر تحديث

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – حسام الشقويرى

الإثنين، 23 يونيو 2025 03:30 م

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 23 يونيه 2025 في نهاية التعاملات استقرارا، حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.867 جنيه للشراء.

13.937 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.958 جنيه للشراء.

13.924 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.965 جنيه للشراء.

13.933 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.85 جنيه للشراء.


13.918جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.95جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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