شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الاثنين 23 -6-2025..آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 يونيه 2025 استقرارا في ، حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.867 جنيه للشراء.

13.937 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.958 جنيه للشراء.

13.924 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.965 جنيه للشراء.

13.933 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.85 جنيه للشراء.



13.918جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.95جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع