شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد بريقه عالميا ويتراجع فى سوق الصاغة رغم التوترات الجيوسياسية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع على انخفاض ملحوظ، متراجعة في البورصات العالمية وسوق الصاغة المحلي، رغم التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، في مؤشر على تحوّل المستثمرين نحو الدولار الأمريكي كملاذ آمن بديل.

وسجّل سعر أونصة الذهب عالميًا تراجعًا بنسبة 0.3% خلال تعاملات الاثنين، ليهبط إلى أدنى مستوى له عند 3347 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح عند 3383 دولارًا. ويُتداول المعدن الأصفر حاليًا قرب مستوى الدعم الرئيسي عند 3350 دولارًا، وسط مخاوف من امتداد الخسائر نحو 3325 دولارًا حال كسر هذا المستوى.

ويأتي هذا التراجع بعد خسائر أسبوعية بلغت 1.9%، في وقت يستمد فيه الدولار الأمريكي قوته من تزايد الإقبال عليه كملاذ آمن عقب الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما تسبب في ضغط بيعي على الذهب بسبب العلاقة العكسية بينه وبين العملة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5497 جنيهًا.

- عيار 21 : 4810 جنيهات.

- عيار 18: 4123 جنيهًا.

- عيار 14: 3210 جنيهات.

- الجنيه الذهب: 38480 جنيهًا.



وشهد السوق المحلي اضطرابات كبيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تراوحت الفروق السعرية بين 50 و60 جنيهًا للجرام، قبل أن تعود الأسعار إلى الاستقرار مع افتتاح البورصة العالمية.

ويترقب المستثمرون حاليًا أي رد فعل إيراني محتمل قد يعيد إشعال التوترات الجيوسياسية ويؤثر في توجهات السوق، وسط حالة من الحذر تسود الأسواق العالمية.