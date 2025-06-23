شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التأمين: ورشة إعادة التأمين توصى بالاستعانة بمؤشرات الإنذار المبكر في الاكتتاب والان مع تفاصيل الخبر

أوصت ورشة عمل متخصصة حول التأمين وإعادة التأمين على الحياة والتي نظمها اتحاد شركات التأمين المصرية على ضرورة الاستعانة بمؤشرات الإنذار المبكر في الاكتتاب بسوق التأمين المصرى، والتشدد في فحص صحة البيانات الواردة فى طلبات التأمين، بالإضافة الى تطوير أدوات الفحص الطبي وتقارير الخبراء وتحسين التنسيق بين فريقي الاكتتاب والمطالبات.

وأضاف اتحاد شركات التامين المصرية فى بيان أنه في إطار تعزيز التعاون بين كيانات التأمين المحلية والإقليمية، نظّم اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للشركة الإفريقية لإعادة التأمين بالقاهرة، ورشة عمل متخصصة حول تأمين وإعادة تأمين الحياة، وذلك خلال يومى 18 و19 يونيو 2025، بمقر الاتحاد في القاهرة، وبمشاركة فعّالة من 35 مشاركاً من المكتتبين ومديري التعويضات من مختلف شركات التأمين العاملة في السوق المصري، و تهدف الورشة إلى تعزيز المعرفة الفنية في مجال الاكتتاب وتحليل المخاطر وإدارة المطالبات، مع التركيز على أفضل الممارسات والتحديات المحلية.

بدأت الورشة بكلمات ترحيبية من هديل عبد القادر، الأمين العام لاتحاد شركات التأمين المصرية، وجمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الإفريقية لإعادة التأمين في القاهرة، و عبد الغني رحال، مساعد المدير، حيث أكدوا في كلماتهم على أهمية الورشة كمنصة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن سوق تأمينات الحياة، الذي يشهد تطورات متسارعة وتحديات متزايدة تتطلب مواكبة دائمة.

وركزت أعمال الورشة على مناقشة التحديات التي تواجه سوق تأمينات الحياة في مصر، حيث قدم جمال صقرعرضًا تحليليًا وافيًا حول واقع السوق المحلي، مشيرًا إلى فرص النمو، وأهمية تحسين جودة الاكتتاب وتعزيز وعي العملاء.

كما قدّمت منيرة قرواشي، مسؤول اكتتاب الحياة بمكتب الشركة الإفريقية لإعادة التأمين فى دبى، سلسلة من العروض الفنية والعملية، تناولت خلالها محاور متعددة أبرزها:

أسس الاكتتاب الفني وتسعير منتجات تأمينات الحياة

أسس الاكتتاب الطبي

آليات معالجة وتسوية مطالبات تأمينات الحياة

وتنوعت الموضوعات التي ناقشتها الورشة بين:

المبادئ الأساسية للاكتتاب في تأمينات الحياة

آليات التسعير العادل للمخاطر استنادًا إلى الجداول الاكتوارية

إدارة المطالبات وفقًا لمعايير النزاهة والكفاءة

حالات عملية لتقييم العجز الكلي الدائم والوفاة المبكرة والأمراض الحرجة

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع إجراءات المطالبات والحد من الاحتيال

واستعرضت الورشة أبرز تحديات السوق المصري، ومنها:

انخفاض معدل انتشار التأمين على الحياة (أقل من 1% مقارنة بمتوسط عالمي يتراوح بين 7–10%)

ضعف الوعي التأميني والثقافة المالية

الجداول الاكتوارية والمالية في تسعير المنتجات

غياب الرقمنة الكافية في عمليات التسويق والاكتتاب

وتم التأكيد على أن السوق المصري يتمتع بفرص نمو هائلة، خاصة مع تبني التكنولوجيا والاهتمام بالاستهداف الذكي للشرائح غير المؤمنة.

وقد تميزت الورشة بتقديم دراسات لحالات عملية ونقاشات تفاعلية مع الحضور، ركّزت على كيفية اتخاذ قرارات اكتتاب دقيقة، وإدارة المطالبات بكفاءة وشفافية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العملاء واستدامة محافظ الشركات.

نتائج وتوصيات الورشة

شهدت الورشة مستوى عاليًا من التفاعل والمشاركة، وناقش المشاركون بعمق أهمية:

التشدد في فحص صحة البيانات الواردة في طلبات التأمين

تحسين التنسيق بين فريقي الاكتتاب والمطالبات

تطوير أدوات الفحص الطبي وتقارير الخبراء

الاستعانة بمؤشرات الإنذار المبكر في الاكتتاب

واختُتمت الورشة وسط تفاعل إيجابي وتقدير كبير للجهات المنظمة، حيث عبّر المشاركون عن شكرهم العميق لكل من لاتحاد شركات التأمين المصرية والشركة الإفريقية لإعادة التأمين على هذا الجهد البنّاء، مع التوصية باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة مستقبلاً، والتي تسهم في تعزيز قدرات سوق التأمين المصري وتطويره.

جدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.

ويهدف الاتحاد إلى:

- العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.

- التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء.

- توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.

- توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.