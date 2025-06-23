شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 23-6-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 يونية 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.917جنيه للشراء.

13.957جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.958جنيه للشراء.

13.924جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.991جنيه للشراء.

13.929جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.838جنيه للشراء.

13.904جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.69جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.