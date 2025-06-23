شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الجنيه الأسترلينى اليوم الإثنين 23-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى تعاملات اليوم الإثنين 23-6-2025، ليسجل فى البنك المركزي 68.23 جنيه للشراء، و68.42 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.86 جنيه للشراء، و68.24 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.



وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.86 جنيه للشراء.

68.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

68 جنيها للشراء.

68.34 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.76 جنيه للشراء.

68.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.88 جنيه للشراء

68.22 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.87 جنيه للشراء

68.24 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

68 جنيها للشراء

68.37 جنيه للبيع