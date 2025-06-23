شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يخسر مكاسبه فى البورصة العالمية.. وعيار 21 يتراجع إلى 4810 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار الذهب يوم الإثنين مع بداية تداولات الأسبوع حيث فضلت الأسواق الاستثمار في الدولار كملاذ آمن على حساب الذهب عقب الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية رئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين تراقب الأسواق عن كثب رد إيران.

سعر الذهب اليوم:

- عيار 24: 5497 جنيهًا للجرام

- عيار 21 : 4810 جنيهات للجرام

- عيار 18: 4123 جنيهًا للجرام

- عيار 14: 3210 جنيهات للجرام

- الجنيه الذهب: 38480 جنيهًا.

اضطرابات كبيرة في حركة الذهب في مصر

خلال الـ24 ساعة الماضية شهدت حركة الذهب في مصر اضطرابات كبيرة وفروق سعرية وصلت لأكثر من 60 جنيها، لكنه مع افتتاح البورصة العالمية للذهب استقرت الأمور في سوق الصاغة بمصر.

وسجل سعر اونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3383 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2259 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد انخفاض الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليواجه حالياً مستوى الدعم حول المستوى 3350 دولار للأونصة وفي حال نجح السعر في كسر هذا المستوى سيمتد التراجع إلى مستويات 3325 دولار للأونصة.

وتعرض الذهب لضغط سلبي بسبب قوة الدولار الأمريكي بعد أن لجأ المتداولين إلى الدولار كملاذ آمن ليرتفع مقابل العملات الأخرى، ويدفع الذهب إلى الهبوط فى ظل العلاقة العكسية التى تربط بينهما.