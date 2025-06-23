شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة ترتفع 0.18% بداية تعاملات الأسبوع.. جرام الفضة المصرى بـ62 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق المعادن الثمينة، اليوم الاثنين بمستهل تعاملات الأسبوع موجة صعود محدود بنسبة 0.18%، حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً على المستويين العالمي والمحلي في مصر، مدعومة بزيادة في الطلب وتدفق استثماري قوى نحو الفضة كملاذ آمن، على الرغم من تراجع الذهب بشكل مستمر.

قفز سعر أونصة الفضة في البورصات العالمية لتبلغ 36.08 دولاراً أمريكياً للأونصة، ارتفعت عقود الفروقات الحية (CFDs) بشكل واضح، مما يعكس اقبالاً متزايداً من المستثمرين على تداول المعدن الأبيض.

انعكست الموجة الصعودية العالمية بشكل مباشر على الأسواق المصرية، حيث شهدت أسعار الفضة بمختلف عياراتها وأنواعها ارتفاعاً ملحوظاً:

أسعار الفضة اليوم:

- سعر جرام الفضة السويسري: سجل 63 جنيهاً مصرياً.

- سعر جرام الفضة الإيطالي: وصل إلى 64 جنيهاً مصرياً.

- سعر جرام الفضة المصري بلغ 62 جنيهاً مصرياً.

ويأتي هذا الارتفاع المتزامن في سياق تزايد ملحوظ للطلب على الفضة، سواء للأغراض الاستثمارية كلاعب بديل أو مكمل للذهب، أو للاستخدامات الصناعية، أو كطلب استهلاكي على المصوغات والتحف الفضية.



