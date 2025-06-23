اقتصادية قناة السويس تشارك بالمعرض الطبي الإفريقي "Africa Health ExCon-2025"

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القاهرة - سامية سيد - تشارك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "‏Africa Health ExCon2025"، في نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه الهيئة العامة المصرية للشراء الموحد (UPA)، خلال الفترة من 24-27 يونيو 2025؛ وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولي.

وتشارك اقتصادية قناة السويس بالمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "Africa Health ExCon-2025" بجناح (C4- قاعة 1)، الذي تستعرض من خلاله الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الصلة، التي تشمل: (قطاع الصناعات الدوائية والمادة الفعالة - قطاع الأجهزة الطبية وقطاع مستحضرات التجميل).

ويُعد معرض "Africa Health ExCon" الحدث الأهم في المجال الصحي على مستوى القارة الإفريقية، حيث يُشكّل منصة سنوية رائدة تجمع كبار قادة الرعاية الصحية حول العالم، وصنّاع القرار والخبراء، بهدف تحفيز الابتكار وتعزيز التعاون التجاري في قطاع الصحة



