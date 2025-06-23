شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جديد بأسعار الذهب فى مصر.. وعيار 21 يسجل 4810 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الإثنين 23 يونيو 2025، متأثرة بالتقلبات العالمية وتراجع الطلب النسبي على المعدن النفيس، وسط حالة من الترقب تسود الأسواق عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5497 جنيهًا للجرام

- عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4810 جنيهات للجرام

- عيار 18: 4123 جنيهًا للجرام

- عيار 14: 3210 جنيهات للجرام

- الجنيه الذهب: 38480 جنيهًا

هذه التطورات دفعت المستثمرين لمراجعة استراتيجياتهم، وأثّرت بشكل غير مباشر على حركة الذهب، خاصة في الأسواق الناشئة مثل مصر، والتي تتأثر بسرعة بأي تحولات في أسعار الطاقة أو تقلبات السياسة النقدية العالمية.

يرجى ملاحظة أن الأسعار تتغير على مدار اليوم بحسب تحركات السوق العالمية وسعر الدولار في مصر، كما تختلف الأسعار بين محال الصاغة باختلاف المصنعية والضريبة والدمغة.