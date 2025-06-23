شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت حوالي 2.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 31285 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 38935 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 14045 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 9235 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 12576 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 3258 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 12024 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وبريميم هيلثكير جروب، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب.

وأعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي المصدرة لعدد 83.2 مليون سهم بقيمة 502.8 مليون جنيه.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.140 مليون وثيقة بدلا من 2.135 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 1902 سهم، 20 سهم، 834.7 ألف سهم، 100 ألف سهم، 37.8 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 283 سهمًا، 64.2 ألف سهم، 1 سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات بنك قطر الوطني، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1000 سهم، 18.2 ألف سهم، 9 آلاف سهم، 122.4 ألف سهم، 20 ألف سهم، 100 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ورواد السياحة-الرواد عدد 150 ألف سهم، 9300 سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، عن شراء المساهم أشرف طلعت محمد الشبراوي عدد 5.32 مليون سهم بسعر 0.611 جنيه بقيمة إجمالية 3.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.125%، إلى 5.137%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2025، ففي قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، حققت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إيرادات نشاط بلغت 376.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 701.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عا 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 64.6 مليون جنيه مقارنة 61 مليون جنيه.

وفي نفس القطاع، حققت شركة بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، إيرادات نشاط بلغت صفر خلال عام 2024 مقابل 8.6 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 524.2 ألف جنيه مقارنة مع خسائر 152.4 ألف جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة جي بي أوتو، عن إطلاق النسخة المجمعة محليًا من سيارة CS55+، أول طراز يتم تجميعه محليًا من العلامة الصينية في السوق المصري.