سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 أمام الجنيه في البنوك

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23-6-2025، بالبنوك المصرية، في بداية التعاملات وفق تعاملات البنوك حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 164.5 جنيه للشراء و165.5 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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