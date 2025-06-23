شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 23-6-2025 يتراجع أمام الجنيه فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 23-6-2025 تراجعا أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري عند 50.73 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الاثنين، بالبنك الأهلى إلى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.55 جنيه للشراء 50.65 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.55 جنيه للشراء 50.65 جنيه البيع.

وتراجع سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.