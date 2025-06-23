شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصنع قادر: ننتج 40% من عربات الإطفاء.. ونطور بطاريات الليثيوم محليًا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع، علي هامش مؤتمر ومعرض الأهرام للنقل ٢٠٢٥ أن المصنع يُعد من أقدم المؤسسات الصناعية في مصر، وما زال يواصل ريادته بفضل تطوير خطوط الإنتاج والمكون المحلي الذي يشكل نسبة كبيرة من المنتجات.

وقال عبد العزيز إن المصنع يهيمن على نحو 40% من سوق عربات الإطفاء في مصر، كما يعمل على تصنيع عربات البنوك المتنقلة ونقل الأموال، ونجح في خفض أسعار الاسكوترات الكهربائية من 100 ألف إلى 35 ألف جنيه فقط، بفضل التصنيع المحلي.

وكشف عبدالعزيز عن البدء في تصنيع بطاريات الليثيوم محليًا بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، مضيفًا أن هناك خطة مفاجئة لإنشاء مصنع جديد متخصص في تقنيات النقل المتقدمة، في إطار تعزيز قدرات الصناعة الوطنية وتوسيع شراكات التعاون مع القطاع الخاص.



