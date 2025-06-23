شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.900 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا نسبيا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر33.025 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 33.025 دينار

- عيار 22 سجل 30.275 دينار

- عيار 21 سجل 28.900 دينار

- عيار 18 سجل 24.775 دينار

- عيار 14 سجل 19.275 دينار

- عيار 12 سجل 16.525 دينار

- الاونصة 1027.400 دينار

- الجنيه الذهب 231.225 دينار

- الأونصة بالدولار 3354.35 دولار



وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع اتجاه المستثمرين نحو الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية استراتيجية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتركز أنظار الأسواق حاليًا على كيفية رد طهران على هذه التطورات، وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليُسجّل 3,354.03 دولارًا للأونصة، وفقا لما نشره موقع investing

وسجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.

كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.