شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة الخارجية السنوية لشهادة الايزو 9001 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية أنه تم اجتياز عملية المراجعة الخارجية السنوية من قِبل الجهة المانحة (Bureau Veritas Egypt) والتي قامت بتقييم والتأكد من تطبيق نظام إدارة الجودة المتبع بالهيئة بفاعلية وكفاءة ومدى توافقه مع بنود المواصفة العالمية للجودة (نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015) وذلك في سبيل تحقيق اهداف الهيئة الإستراتيجية وبخاصة فيما يتعلق بإنشاء وتطبيق نظام إدارة متكامل للهيئة عماده التوافق مع المواصفات المصرية والعالمية للإدارة وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشاد المراجعون الخارجيون بمدى فاعلية نظام إدارة الجودة بالهيئة والتطور الحادث به حيث قاموا بعمل المراجعة على نظام إدارة الجودة للعمليات الرئيسية والداعمة ببعض قطاعات وإدارات الهيئة وقد رافق المراجعين خلال عملية المراجعة الدكتور شريف بكر رئيس إدارة الجودة والتدقيق بالهيئة وفريق عمل الإدارة الدكتورة هبة صقر والدكتور أحمد الضلع.

الجدير بالذكر أن الهيئة قد حاصلة على شهادة الأيزو (9001:2015) فى عام 2023.