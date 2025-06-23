شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 23-6-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 23-6-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري عند 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين، بالبنك الأهلى 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.75 جنيه للشراء 50.85 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.75 جنيه للشراء 50.85 جنيه البيع .

واستقر سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.