شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل عيار 24 سعر40.725 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

عيار 24 سجل 40.725 دينار

عيار 22 سجل 37.325 دينار

عيار 21 سجل 35.625 دينار

عيار 18 سجل 30.550 دينار

عيار 14 سجل 23.750 دينار

عيار 12 سجل 20.350 دينار

الاونصة 1266.650 دينار

الجنيه الذهب 285.075 دينار

الأونصة بالدولار 3368.77 دولار

أسعار الذهب في البحرين

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ويأتي التحول الحاد في الأسواق عقب اعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف الولايات المتحدة لـ 3 مواقع نووية إيرانية، ورصدت مواقع تحرك قاذفات قنابل B2 من الساحل الغربي الإيراني تجاه إيران، وهذه القاذفات تحمل قنابل قادرة على اختراق التحصينات تحت الأرض وكذلك حمل رؤوس نووية.

وصرح ترامب ومسؤولون أمريكيون بنهاية موقع فوردو تمامًا محوه من الخريطة، بينما قال مستشار رئيس البرلمان الإيرانية، مهدي محمدي، بأن الأضرار التي تعرضت لها المواقع النووية ممكن إصلاحها.