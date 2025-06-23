شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل عيار 24 سعر40.725 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.أسعار الذهب في البحرين
- عيار 24 سجل 40.725 دينار
- عيار 22 سجل 37.325 دينار
- عيار 21 سجل 35.625 دينار
- عيار 18 سجل 30.550 دينار
- عيار 14 سجل 23.750 دينار
- عيار 12 سجل 20.350 دينار
- الاونصة 1266.650 دينار
- الجنيه الذهب 285.075 دينار
- الأونصة بالدولار 3368.77 دولار
وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
ويأتي التحول الحاد في الأسواق عقب اعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف الولايات المتحدة لـ 3 مواقع نووية إيرانية، ورصدت مواقع تحرك قاذفات قنابل B2 من الساحل الغربي الإيراني تجاه إيران، وهذه القاذفات تحمل قنابل قادرة على اختراق التحصينات تحت الأرض وكذلك حمل رؤوس نووية.
وصرح ترامب ومسؤولون أمريكيون بنهاية موقع فوردو تمامًا محوه من الخريطة، بينما قال مستشار رئيس البرلمان الإيرانية، مهدي محمدي، بأن الأضرار التي تعرضت لها المواقع النووية ممكن إصلاحها.
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