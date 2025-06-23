شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: تطوير مستمر لمصانع الأسمدة على رأسها كيما بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

أكد المحاسب عماد الدين مصطفى ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، على التطوير المستمر لمصانع الأسمدة التابعة للقابضة على رأسها مصانع الصناعات الكيماوية كيما في أسوان ،والتي تمثل قوة كبيرة لهذا القطاع ولا سيما في مجال الصادرات بجانب النصر للأسمدة بالسويس وشركة الدلتا للأسمدة التي ستدخل مرحلة الإنتاج فور الانتهاء من التحديث والصيانة .

وجاءت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في أسوان، ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط السنوية لأقوى 50 شركة في السوق المصري لعام 2025.

وتعد الشركة من الكيانات الرائدة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من خلال تبعيتها المباشرة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،ما يعكس نجاح جهود إعادة الهيكلة وتطوير الشركات التابعة، ومساهمتهما في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية الصناعية في مصر.

وجاءت " كيما"، التي تأسست عام 1956 وتعد أحد الصروح الصناعية الكبرى في مجال إنتاج الأسمدة والكيماويات، بالمرتبة 34 في القائمة. وحققت الشركة صافي ربح بلغ 811,6 مليون جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو 693,5 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.



وبحسب وزارة قطاع الأعمال العام ،بدأت "كيما" في أغسطس الماضي في مشروع إقامة مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة 600 طن/يوم و800 طن/يوم على التوالي، كما نجحت الشركة مؤخرا في إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون للعمل بعد توقف أكثر من 5 سنوات ووقعت عقدا مع شركة الشرق للاستثمار لتشغيل وإدارة الفرن لإنتاج سبائك السيليكون منجنيز بطاقة 18 ألف طن سنويًا.



ووفق وزارة قطاع الأعمال العام فانه يعكس إدراج الشركتين في قائمة فوربس نجاح الجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في دعم وتطوير الشركات التابعة، وجهود جذب الاستثمارات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد الوزارة استمرارها في تنفيذ استراتيجية شاملة لتأهيل الشركات التابعة لتكون نماذج ناجحة في مختلف القطاعات، تسهم بفاعلية في الاقتصاد القومي، وتنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية.