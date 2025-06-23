شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأثنين 23 يونيو 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الإثنين، 23 يونيو 2025 08:00 ص

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 23 يونيو 2025 تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رمسية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر بالبنك المركزي المصري 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وسعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

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