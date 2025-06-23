شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ345 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 394.25 ريال



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 394.25 ريال

عيار 22 سجل 361.50 ريال

عيار 21 سجل 345.00 ريال

عيار 18 سجل 295.75 ريال

عيار 14 سجل 230.00 ريال

عيار 12 سجل 197.25 ريال

الاونصة 12264.50 ريال

الجنيه الذهب 2760.25 ريال

الأونصة بالدولار 3368.77 دولار



وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ويأتي التحول الحاد في الأسواق عقب اعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف الولايات المتحدة لـ 3 مواقع نووية إيرانية، ورصدت مواقع تحرك قاذفات قنابل B2 من الساحل الغربي الإيراني تجاه إيران، وهذه القاذفات تحمل قنابل قادرة على اختراق التحصينات تحت الأرض وكذلك حمل رؤوس نووية.

وصرح ترامب ومسؤولون أمريكيون بنهاية موقع فوردو تمامًا محوه من الخريطة، بينما قال مستشار رئيس البرلمان الإيرانية، مهدي محمدي، بأن الأضرار التي تعرضت لها المواقع النووية ممكن إصلاحها.