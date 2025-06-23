شكرا لقرائتكم خبر عن لويس دريفوس تستحوذ على قطاع مكونات الأداء الغذائى فى بى أيه إس والان مع تفاصيل الخبر

تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اخطارا من شركة لويس دريفوس سويس إس إيه، يفيد رغبتها الاستحواذ على قطاع مكونات الأداء الغذائي والصحي لشركة بي أيه إس إف إس إي.

وتعمل شركة لويس دريفوس سويس إس إيه في مصر في نشاط تسويق وتوزيع السلع الزراعية الرئيسية مثل القمح، الذرة، فول الصويا، السكر، وفي المقابل تعمل شركة بى أيه إس إف إس إي في مصر في نشاط تسويق وتوزيع مكونات الأداء الغذائي والمحللات البروتينية.

وأظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تطور التوزيع النسبي للقطاعات الأكثر استحواذا على طلبات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها جهاز حماية المنافسة خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر ديسمبر عام 2024.

وكشفت بيانات الجهاز عن 3 قطاعات استحوذت على صدارة الترتيب بنسبة 11٪، موزعة بين قطاعات النقل والتخزين ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.