شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ360.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالى 376.00 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 406.00 درهم

عيار 22 سجل 376.00 درهم

عيار 21 سجل 360.50 درهم

عيار 18 سجل 309.00 درهم

عيار 14 سجل 239.00 درهم

عيار 12 سجل 205.00 درهم

الاونصة 12628.00 درهم

الجنيه الذهب 2884.00 درهم

الأونصة بالدولار 3368.77 دولار

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ويأتي التحول الحاد في الأسواق عقب اعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف الولايات المتحدة لـ 3 مواقع نووية إيرانية، ورصدت مواقع تحرك قاذفات قنابل B2 من الساحل الغربي الإيراني تجاه إيران، وهذه القاذفات تحمل قنابل قادرة على اختراق التحصينات تحت الأرض وكذلك حمل رؤوس نووية.

وصرح ترامب ومسؤولون أمريكيون بنهاية موقع فوردو تمامًا محوه من الخريطة، بينما قال مستشار رئيس البرلمان الإيرانية، مهدي محمدي، بأن الأضرار التي تعرضت لها المواقع النووية ممكن إصلاحها.