شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: استثمارات مجموعة دول السبع ترتفع في مصر إلى 9.2 مليار دولار العام 24/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول قيمة استثمارات مجموعة دول السبع بمصر إلى 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 8.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6% .

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الاولى في قائمة مجموعة دول السبع الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2023/2024 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3 مليار دولار يليها المملكة المتحدة 2.9 مليار دولار ثم إيطاليا 2.1 مليار دولار ثم فرنسا 483.8 مليون دولار ثم المانيا 421.6 مليون دولار ثم كندا 122.5 مليون دولار وأخيراً اليابان 73.2 مليون دولار .

وفي المقابل سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول السبع 6.3 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 7.3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وجاءت ايطاليا في المرتبة الأولى في قائمة أعلى مجموعة دول السبع في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 2.9 مليار دولار ، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.5 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.4 مليار دولار ، ثم فرنسا 238.3 مليون دولار ، ثم المانيا 195.3 مليون دولار ، ثم كندا 85.3 مليون دولار وأخيراً اليابان 13.5 مليون دولار .

وقدرت بيانات الجهاز حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة دول السبع بنحو 29.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 26 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2 %، وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول السبع لتصل إلى 3.2 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.6 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة ارتفاع قدرها 23.1 % .

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى دول مجموعة السبع في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 2.1 مليار دولار يليها المملكة المتحدة 646.3 مليون دولار ثم المانيا 144.8 مليون دولار ثم كندا 108.4 مليون دولار ثم ايطاليا 100.2 مليون دولار ثم فرنسا 71.1 مليون دولار وأخيراً اليابان 5.6 مليون دولار.