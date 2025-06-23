شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 23-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه، استقرار نسبي، حيث سجل اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 فى بنك مصر 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وسعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

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