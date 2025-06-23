شكرا لقرائتكم خبر عن التصميم الأول من نوعه فى مصر والعالم.. قصة "المسلة المعلقة" بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسلة المعلقة الموجودة في واجهة المتحف المصرى الكبير هى مسلة خاصة بالملك رمسيس الثاني قادمة من صان الحجر في عدة أجزاء وتم ترميمها وإعادة تجميعها أمام واجهة المتحف.

ويعد هذا التصميم الأول من نوعه في مصر والعالم، ويتيح التصميم للزائر رؤية فريدة لخرطوش الملك رمسيس الثاني الموجود أسفل بدن المسلة في بانوراما عرض مختلفة، والذي ظل مخفيًا عن الأنظار أكثر من 3500 عام.

و يقف الزائر على لوح زجاجي تحت قدميه مستقرًا فوق قاعدة المسلة الأصلية ناظرًا إلى أعلى ليرى خرطوش الملك رمسيس الثاني.

ويعد الملك رمسيس الثاني أحد أشهر الملوك الذين حكموا مصر القديمة في عصر الدولة الحديثة وبالتحديد في فترة الأسرة التاسعة عشر حوالي 1279 وحتى 1213 قبل الميلاد ، ويُنظر إليه على أنه الملك الأكثر شهرة والأقوى طوال عصر الامبراطورية المصرية، وسماه خلفاؤه والحكام الاحقين بالجد الأعظم.