شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة العالمية تفتح على ارتفاع فى سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم بالسوق المصرى بمستهل تعاملات الأسبوعية اليوم 23 يونيو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، وسط تغيرات في أونصة الذهب عالميًا لتقارب 3400 دولارا.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 5520 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 4830 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 4140 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14: 3220 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 38640 جنيهًا.

ومن الجدير بالذكر أن حالة التوتر وعدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط حالياً تدفع العديد من المتداولين إلى الحذر، وتجنب فتح مراكز شراء أو بيع قوية على الذهب سواء على المدى القصير أو الطويل.

هذا وقد أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع متماشياً بذلك مع توقعات الأسواق، وقد أشارت تصريحات رئيس البنك جيروم باول إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على البيانات الاقتصادية قد يحتاج إلى وقت أطول ليظهر بوضوح، لكنه أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع السياسة النقدية المعتمدة ومعدلات الفائدة السارية.

في الوقت نفسه أظهرت توقعات أعضاء الفيدرالي صورة أقرب إلى "ركود تضخمي معتدل"، حيث خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال هذا العام إلى 1.4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.7%، في حين رفعوا توقعاتهم للتضخم إلى 3% مقابل 2.7% سابقًا.

أما بالنسبة للفائدة فقد تمسك الأعضاء بتوقعاتهم بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، إلا أنهم قاموا بتقليص وتيرة خفض الفائدة في العامين القادمين بمقدار 25 نقطة أساس فقط.