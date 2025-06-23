شكرا لقرائتكم خبر عن "أرقامى".. خدمة تتيح معرفة عدد خطوط المحمول المسجلة برقمك القومى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز شفافية الخدمات وحماية حقوق المستخدمين، يوفر الجهاز خدمة "أرقامي" من خلال تطبيق My NTRA، والتي تتيح للمواطنين الاستعلام عن عدد وأسماء خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأرقامهم القومية لدى شركات الاتصالات المختلفة العاملة في السوق المصري.

وتعد هذه الخدمة أداة فعالة للمستخدمين الراغبين في التأكد من عدم وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، أو للتحقق من صحة البيانات المرتبطة بعقود الاشتراك الخاصة بهم.

ما الذي يجب فعله إذا اكتشف المستخدم وجود خطوط غير معلومة مسجلة باسمه؟

في حال ظهور خط أو أكثر غير معروف للمستخدم خلال عملية الاستعلام عبر التطبيق، ينبغي اتخاذ الخطوات التالية:

أولًا، التوجه إلى أحد فروع أو منافذ البيع التابعة لشركة الاتصالات التي يتبع لها الخط محل الاستفسار، مع ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي السارية، أو جواز السفر الساري بالنسبة للأجانب.

ثانيًا، طلب الاستعلام بشكل مباشر عن الخطوط المسجلة باسم المستخدم، والتي لم يكن على علم بها مسبقًا.

ثالثًا، يحق للمستخدم في هذه الحالة اتخاذ القرار الذي يتناسب مع احتياجاته ويضمن الحفاظ على حقوقه، سواء بإعادة تنشيط الخط باسمه ورقم بطاقته القومية إذا كان يرغب في استخدامه، أو بطلب إلغائه فورًا إذا لم يكن له علاقة به.

ويؤكد الجهاز أن هذه الخدمة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطبيق معايير الحوكمة في سوق الاتصالات وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لخدمات الهاتف المحمول، بما يحفظ خصوصية البيانات ويحد من أي استخدام غير مصرح به لأرقام الهواتف.