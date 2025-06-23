شكرا لقرائتكم خبر عن 50.75 جنيه للشراء.. تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الإثنين، 23 يونيو 2025 12:00 ص

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 23 يونيو 2025 فى بنك مصر 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وسعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

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