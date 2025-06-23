شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: لا صحة لما يتم تداوله بشأن افتتاح المتحف المصرى الكبير فى 4 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت وزارة السياحة والآثار أنه ردًا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل كموعد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الرسمي لافتتاح المتحف، وأن ما يتم تداوله غير صحيح.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن الإعلان عن الموعد الرسمي للافتتاح سيتم في حينه من خلال القنوات الرسمية.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يُنشر من معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أية أخبار تتعلق بهذا الحدث الهام الذي يحظى باهتمام محلي ودولي واسع.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير كان من المقرر افتتاحه رسميًا في 3 يوليو المقبل، إلا أنه تم تأجيل هذا الموعد إلى الربع الأخير من العام الجاري، نظرًا لتطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، وحرصًا على أن يخرج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد.