شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 22-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 22-6-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

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إيقاف تداول 17 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، ومطاحن شرق الدلتا، والقاهرة للخدمات التعليمية، وسماد مصر (ايجيفرت)، وبريميم هيلثكير جروب، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والمصرية للدواجن، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تربح 43 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 990.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.43%، والعرب على 5.65%، واستحوذت المؤسسات على 23.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 533.3 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 55 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 8.6 مليون جنيه، 421.8 ألف جنيه، 595.3 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 31055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 38596 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 13942 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 9101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12404 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 11833 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2080 نقطة.

وصعدت أسهم 163 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والعربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبي انفستمنتس القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 57 سهمًا، 101.9 ألف سهم، 84.7 ألف سهم، 3.76 مليون سهم، 295.3 ألف سهم، 10 ألف سهم، 386 سهمًا، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي الإسكندية للأدوية والصناعات الكيماوية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 8 أسهم، 400 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والدولية للأسمدة والكيماويات، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 2399 سهمًا، 500 سهم، 41.4 ألف سهم، 100 ألف سهم، 14 ألف سهم، على التررتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 975.7 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 228 ألف سهم.

صفقات

أعلنت الشركة العربية للمحابس، شراء المساهم مازن بن محمد بن عبد الرحمن السعيد عدد 356 ألف سهم بسعر 4.13 جنيه بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 11.7%، إلى 12.17%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب، عن بيع المساهم PELICAN DIVERSIFIED INVESTMENT عدد 60.6 مليون سهم بسعر 19 قرشًا بقيمة إجمالية 11.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 11.58%، إلى 4.14%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة مجموعة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، عن بيع المساهم نسيم محي الدين عرفات الجلاد عدد 450 ألف سهم بسعر 1.141 جنيه بقيمة إجمالية 513.8 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.286%، إلى 4.20%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2025، ففي قطاع الملابس والمنسوجات، حققت شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مبيعات بلغت 825.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 726.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عا 2024 بنسبة نمو 14%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.4 مليون جنيه مقارنة 193.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 95%.

وفي نفس القطاع، حققت شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، إيرادات مجمعة بلغت 3.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 يناير 2025 مقابل 4.6 مليون دولار إيرادات محققة بانخفاض بنسبة 16.7%، وبلغ صافي أرباح العمليات المستمرة قدرها 0.2 مليون دولار مقارنة بصافي أرباح بلغت 0.5 مليون دولار.

راية

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن إتمام شركتها التابعة أمان القابضة، صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق بقيمة إجمالية 665.5 مليون جنيه.