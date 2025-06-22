شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 22-6-2025.

إيقاف تداول 17 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، ومطاحن شرق الدلتا، والقاهرة للخدمات التعليمية، وسماد مصر (ايجيفرت)، وبريميم هيلثكير جروب، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والمصرية للدواجن، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تربح 43 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 990.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.43%، والعرب على 5.65%، واستحوذت المؤسسات على 23.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 533.3 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 55 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 8.6 مليون جنيه، 421.8 ألف جنيه، 595.3 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 31055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 38596 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 13942 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 9101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12404 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 11833 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2080 نقطة.

وصعدت أسهم 163 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 3.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 5.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.52%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 26.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.59%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 35.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.14%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 55.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.21%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 267.890 بنسبة تراجع بلغت 5.03%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.62%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 26.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.47%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.39%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 7.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.75%.