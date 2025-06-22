شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: نعمل على تطوير وتنمية المنتجات السياحية المختلفة الموجودة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس، اليوم، شريف فتحى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد تم استهلال الاجتماع بإحاطة أعضاء المجلس بأبرز الجهود الترويجية التى قامت بها الوزارة ممثلة فى الهيئة خلال الفترة الماضية للترويج للمقصد السياحى المصرى وإبراز ما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة، تحت شعار "مصر.. تنوع لايضاهي" وآخرها الحملة الدولية التى تم إطلاقها للترويج لمنتج سياحة اليخوت فى مصر، وذلك عبر مجموعة من أشهر المنصات الرقمية حول العالم، تشمل إنستجرام ويوتيوب ومحرك البحث جوجل، بما يسهم فى جذب الشرائح السياحية المهتمة بهذا النمط الفاخر من السياحة، بجانب عدد من أبرز المجلات العالمية المتخصصة فى سياحة اليخوت، ومشاركة الهيئة فى العديد من المعارض المتخصصة فى سياحة اليخوت، وكذلك تنظيم بعض الأحداث والفعاليات الترويجية لهذا المنتج.

وأكد الوزير أن ذلك يأتى تماشيًا مع استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية التى تهدف إلى أن تكون مصر المقصد السياحى الأول فى العالم من حيث التنوع فى الأنماط والمنتجات السياحية التى لا مثيل لها فى العالم، مؤكداً على حرص الوزارة على أن يصل شعار الاستراتيجية “مصر… تنوّع لا يُضاهى” إلى كافة السائحين بمختلف دول العالم.

وأوضح شريف فتحى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير وتنمية المنتجات السياحية المختلفة الموجودة فى مصر، حيث تم تقسيم هذه المنتجات وتعيين مسئول عن كل منتج، لتنظيم ومتابعة آليات تطويره وتحديد الأنشطة المرتبطة بكل منتج وتعظيم الاستفادة منها.

وتحدث أيضاً عن أهمية تحقيق الأمن الاقتصادى السياحى والذى يستهدف إشراك المجتمع المحلى بشكل فعّال فى قطاع السياحة والآثار، بحيث تعود الفائدة المباشرة على المجتمعات المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية بما يعزز من استدامة القطاع السياحى على المدى الطويل.

كما تطرق الاجتماع لأهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة والاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية المعنية، فى الرحلات التعريفية (Fam Trips) التى يتم تنظيمها إلى مصر لشركاء المهنة من منظمى الرحلات وشركات الطيران. وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

كما تم مناقشة بعض آليات تنفيذ الخدمات الترويجية والتسويقية للسياحة فى مصر، منها إطلاق المزيد من الحملات الدولية، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعى وتقنيات الذكاء الاصطناعى بصورة أكبر.

وأشار الوزير إلى أن إحدى الحملات الترويجية التى تم إطلاقها مؤخراً بعدد من الأسواق الأوروبية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث نجحت فى الوصول إلى 100مليون مستخدم فى أول يوم لإطلاقها فى 8 دول من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر ومنها نسبة كبيرة من المشاهدات التى تجاوزت الثلاثين ثانية.

وتم إحاطة المجلس بمستجدات موقف خطة المعارض السياحية الدولية للعام المالى ٢٠٢٥/۲۰۲٤، وكذلك ما تم اعتماده فى مشروع موازنة الهيئة للعام المالى ۲۰۲۹/۲۰۲۵ ، كما تم اعتماد والموافقة على خطة التنشيط السياحى للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إعداد أجندة للفعاليات والأحداث المختلفة التى تُقام فى مختلف المقاصد السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم فى الترويج المتكامل للمقصد السياحى المصرى وربط تلك الفعاليات بالحملات الترويجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على المستويين المحلى والدولى.

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات برنامج تحفيز الطيران الحالى الذى أطلقته الوزارة ويستمر العمل به حتى شهر أكتوبر من هذا العام، حيث تم عرض أهم مؤشرات ونتائج البرنامج خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجارى، حيث تم تحقيق نمو بنسبة 33% فى عدد الرحلات والركاب ومقاعد الطيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس فاعلية البرنامج فى دعم الحركة الجوية الوافدة إلى مصر.