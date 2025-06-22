شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تحديث سعر الذهب اليوم بالسوق المصري الأحد 22 يونيو 2025، بعد تسجيل ارتفاعًا بحوالى 20 جنيهًا منتصف التعاملات، وسط تغيرات محدودة مع الأجازة الأسبوعية فى سوق الصاغة وتوقف التداولات العالمية.

أسعار الذهب اليوم..

سعر جرام الذهب عيار 24: 5520 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4830 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4140 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3220 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 38640 جنيهًا

هذا وقد أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع متماشياً بذلك مع توقعات الأسواق، وقد أشارت تصريحات رئيس البنك جيروم باول إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على البيانات الاقتصادية قد يحتاج إلى وقت أطول ليظهر بوضوح، لكنه أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع السياسة النقدية المعتمدة ومعدلات الفائدة السارية.

في الوقت نفسه أظهرت توقعات أعضاء الفيدرالي صورة أقرب إلى "ركود تضخمي معتدل"، حيث خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال هذا العام إلى 1.4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.7%، في حين رفعوا توقعاتهم للتضخم إلى 3% مقابل 2.7% سابقًا.

أما بالنسبة للفائدة فقد تمسك الأعضاء بتوقعاتهم بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، إلا أنهم قاموا بتقليص وتيرة خفض الفائدة في العامين القادمين بمقدار 25 نقطة أساس فقط.