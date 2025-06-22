شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 22-6-2025 أمام الجنيه.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 22-6-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزى المصرى 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصري 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر إلى 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه البيع .

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.